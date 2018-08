Leger Myanmar verdraait werkelijkheid in boek over Rohingya

Toch is de vijandige houding tegenover de Rohingya al ouder dan het internet. Het boek van legereenheid True News illustreert hoe de minderheid in het verleden werd gedemoniseerd. De boodschap dat deze etnische minderheid niet thuishoort in Myanmar is algemeen geaccepteerd, zegt Maas.

"De meerderheid van de inwoners is Birmees. Dat is ook de etnische groep waartoe het leger en leider Aung San Suu Kyi behoort en die zijn het er allemaal over eens. Zelfs de journalisten die ik daar heb gesproken, werden boos als ik het woord Rohingya in de mond nam: die bestaan niet, het zijn Bengali."

Buitenlandse artikelen over de kwestie geloven Myanmarezen niet of nauwelijks, vervolgt de correspondent. "Waarschijnlijk omdat ze jarenlang propaganda van het leger hebben gekregen en geslikt. In het VN-rapport staat ook dat het leger tientallen jaren gewerkt heeft aan het stelselmatig ontmenselijken van de Rohingya. Het zijn onmensen geworden, terroristen."