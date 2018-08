'Kosten door procedures tegen dividendbelasting kunnen 1,7 miljard kosten'

De kosten als gevolg van de procedures van buitenlandse beleggers tegen de volgens hun "discriminerende" dividendbelasting kunnen oplopen tot meer dan 1,7 miljard euro. Dat zeggen fiscalisten die bij de procedures betrokken zijn tegen de NOS.

Er lopen in totaal duizenden procedures tegen de Nederlandse overheid die teruggaan tot 2005. De buitenlandse beleggers voelen zich gediscrimineerd omdat ze de door hen betaalde dividendbelasting niet af kunnen trekken in hun eigen land, zoals Nederlandse beleggers dat wel kunnen. In een vergelijkbare zaak tegen de Deense staat kregen buitenlandse beleggers deze zomer gelijk van het Europees hof.

Dat betekent dat Nederland binnenkort waarschijnlijk een zelfde uitspraak kan verwachten, zegt Robert van der Jagt, partner bij belastingadvieskantoor KPMG Meijburg. Van der Jagt staat vele honderden beleggers en fondsen bij in hun procedures. "Als je kijkt naar het arrest in de Deense zaak, dan staat vast dat de Nederlandse wet - in ieder geval zoals die was tot 2008 - in strijd is met het Europees recht. Klaar."

De kans is daardoor reëel dat Nederland een smak geld moet terugbetalen aan claims. Het ministerie van Financiën schat het totaal geclaimde bedrag in eerder vrijgegeven memo's op 1,7 miljard euro. Van der Jagt denkt dat dit bedrag inmiddels wel is opgelopen tot 1,9 miljard.

'Niet uitvoerbaar'

Nederland wordt straks door de uitspraak van het hof waarschijnlijk gedwongen de belastingheffing aan te passen, verwacht fiscalist Daniël Smit. Hij werkt bij belastingadvieskantoor EY en is bijzonder hoogleraar bedrijfsbelastingen. Volgens de eerder vrijgegeven memo's van Financiën zou een dergelijke aanpassing "niet uitvoerbaar" zijn voor de Belastingdienst.

Afschaffing van de dividendbelasting zoals de coalitie heeft afgesproken, lost een dergelijk probleem direct op. Formeel hebben de procedures geen rol gespeeld bij de beslissing om de belasting af te schaffen.

Premier Rutte

Premier Rutte noemde de procedures vorige week toen hij het besluit verdedigde om de dividendbelasting af te schaffen, maar veel wilde hij er niet over kwijt. Dat hebben zijn ambtenaren hem afgeraden, omdat de procedures nog lopen, staat in de memo's.

Het belangrijkste argument van de premier voor afschaffing, dat het Nederland aantrekkelijker maakt voor buitenlandse beleggers, kwam onder vuur te liggen toen grote Britse beleggers zeiden dat ze niet zitten te wachten op de maatregel. "Er zijn ook andere beleggers", was het antwoord van Rutte. "Er zijn duizenden juridische procedures in Europa aan de gang tegen de dividendbelasting."

De uitspraak van het Europees hof wordt over een paar maanden verwacht.