Kabinet: geen druk op Wilders om cartoonwedstrijd af te blazen

Minister Grapperhaus zegt dat hij geen druk op Geert Wilders heeft uitgeoefend om zijn cartoonwedstrijd af te blazen. Hij heeft dat ook niet aan de PVV-leider geadviseerd.

De minister van Justitie en Veiligheid zegt dat hij begrip heeft voor het besluit dat Wilders gisteren nam omdat hij naar eigen zeggen "het risico van islamitisch geweld" uit de weg wil gaan. Afgelopen woensdag werd bekend dat de veiligheidsdiensten ook in Nederland waarschuwden voor een toenemende dreiging.

Maar het kabinet heeft er op geen enkele manier op aangestuurd, want dat vindt de vrijheid van meningsuiting van de politicus te belangrijk. "Een parlementariƫr moet dit soort initiatieven kunnen nemen en zijn mening ongehinderd kunnen uiten, ook al is dat een heel scherpe mening."

Profeet Mohammed

Wilders was van plan om op 10 november een tekenwedstrijd in de Tweede Kamer te houden, waarbij mensen 10.000 dollar konden winnen met een spotprent over de profeet Mohammed.

De wedstrijd leidde in de islamitische wereld, met name in Pakistan, tot een golf van verontwaardiging. Duizenden mensen liepen mee in een protestmars. Er moesten maatregelen genomen worden voor de Nederlandse ambassade in Islamabad.

Verder werd een handelsmissie van het ministerie van Buitenlandse Zaken naar het land afgelast. Het ministerie laat naar aanleiding van het intrekken van de cartoonwedstrijd weten dat het rustig de tijd neemt om te bekijken wanneer die alsnog doorgaat. "We nemen niet halsoverkop een nieuw besluit", laat een woordvoerder weten. "Maar het plan dat er een missie die kant op gaat, staat overeind."