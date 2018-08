Australische filmmaker krijgt zes jaar cel in Cambodja voor spionage

Filmmaker James Ricketson is in Cambodja veroordeeld tot een celstraf van zes jaar. Volgens de rechter in Phnom Penh heeft de 69-jarige Australiër zich schuldig gemaakt aan spionage. Voor welk land hij dat zou hebben gedaan, vermeldt het vonnis niet.

Ricketson werd in juni vorig jaar opgepakt nadat hij met een drone een oppositiebijeenkomst had gefilmd. Hij zat sindsdien in voorarrest.

"Hij was eigenlijk een doorn in het oog van de autoriteiten", zegt correspondent Michel Maas in het NOS Radio 1 Journaal. "Ricketson kwam al twintig jaar in Cambodja en had ook goede banden met oppositieleiders. Hij maakte documentaires en schreef blogs over het land. Hij was volgens de rechtbank gewoon onderdeel van de oppositie."

Tijdens zijn rechtszaak zei Ricketson dat hij contacten onderhield met de oppositie uit puur journalistieke overwegingen. "Voor wie heb ik eigenlijk gespioneerd?", schreeuwde hij vandaag naar de pers terwijl hij bij de rechtbank wegreed in een politiebusje.

Buitenland is vies woord

Volgens Maas past de veroordeling van de Australiër in een jarenlange strijd van het Cambodjaanse regime tegen 'het buitenland'. "Dat is een beetje een vies woord geworden in Cambodja. Het buitenland heeft altijd contacten gehouden met de oppositie, die naar het buitenland is gegaan om advies in te winnen over democratisering. Daarom wordt het buitenland gezien als een gebied dat zich mengt in en bemoeit met Cambodja." Ook hulporganisaties en journalisten worden tegengewerkt.

De oppositiepartij die Ricketson filmde, werd vorig jaar op last van de rechter ontbonden. Dat maakte de weg vrij voor een enorme verkiezingsoverwinning voor de regeringspartij van premier Hun Sen. Hij is al 33 jaar aan de macht.

Overigens is het nog de vraag of de filmmaker zijn volledige celstraf moet uitzitten. Afgelopen week zijn verschillende oppositieleden en journalisten die tot hogere celstraffen waren veroordeeld, vervroegd vrijgelaten. Maas: "Dus misschien wilden ze eerst een statement maken door hem te veroordelen en kunnen ze hem dan nu gratie verlenen."