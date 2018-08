Curaçaose economie fors in de min, aanwijzing Den Haag verwacht

De Curaçaose economie zucht, kreunt en steunt en staat flink in de min. De overheid hield rekening met een groeiscenario van 0,3 procent, maar dat is vandaag door de Centrale Bank (CBCS) bijgesteld naar een krimp van 1,6 procent.

Het College financieel toezicht concludeert gelijktijdig dat mede daardoor de overheidsfinanciën onhoudbaar zijn geworden. Nederlands ingrijpen hangt in de lucht.

Voor een groot deel is de malaise te danken aan de economische crisis bij de zuiderbuur, Venezuela, de belangrijkste handelspartner van Curaçao. Maar wie zijn ogen goed de kost geeft, heeft geen cijfers nodig om te zien dat het slecht gaat met het eiland.

Venezuela

Het opzichtige Plaza Hotel, aan de monding van de Annabaai, was ooit eigendom van het Nederlandse Van der Valk-concern. Het ligt er nu al een jaar vervallen bij: de Venezolaanse eigenaren konden de water- en stroomrekening niet meer betalen en waarschijnlijk ook alle andere rekeningen niet.

Vier andere grote hotels in de binnenstad volgden dit jaar het voorbeeld van het Plaza Hotel en sloten. De laatste deze week: het Veneto Beach Hotel en Casino met honderden mensen in dienst, kon de salarissen niet meer betalen.

Luchtvaart en olie

De enige luchtvaartmaatschappij die het eiland rijk is, Insel Air, wacht mogelijk vandaag faillissement. De overheid stak er nog geld in, maar zelfs afgeslankt kan het luchtvaartbedrijf de operationele kosten niet meer dragen. Ook hier speelt Venezuela een grote rol. Insel Air krijgt nog 95 miljoen euro van Caracas, maar weet dat het kan fluiten naar zijn centen.

De Isla raffinaderij is in handen van Venezuela en heeft dit jaar grotendeels stilgelegen vanwege een miljardenclaim op het Venezolaanse staatsoliebedrijf PdVSA door een Amerikaanse oliemultinational.

De raffinaderij biedt directe werkgelegenheid voor duizend mensen en nog eens 4000 indirect door toeleverings- en onderhoudsbedrijven. Alleen het milieu profiteert, nu er geen fakkelvlam meer uit de schoorsteen komt.

Toerisme

Curaçao moet het hebben van toerisme, maar juist daar stagneerde de economie. Volgens de Centrale Bank is het aantal luchtverbindingen met de Caribische regio, Zuid-Amerika en Europa gedaald, terwijl Venezuela als hofleverancier van toeristen helemaal is weggevallen.

Alleen het cruisetoerisme profiteerde van de aanpassing van de routes van meerdere cruiselijnen door de verwoesting die de orkanen Irma en Maria in andere bestemmingen in het Caribisch gebied hebben aangericht.

Overheidsfinanciën

De politiek heeft de afgelopen drie jaar te laat gereageerd op de signalen van economisch verval en moet nu drastisch bezuinigen of lasten verzwaren om de begroting sluitend te krijgen. Het financieel toezicht dat is ingesteld na de schuldsanering in 2010, toen Curaçao een autonoom land werd binnen het Koninkrijk, liet na om hard op de rem te gaan staan. Dat leidde tot het verwijt dat het met pappen en nathouden de relatie met Curaçao goed wilde houden.

Dat gaat nu veranderen. Het College heeft vandaag een pakket maatregelen aangekondigd, die de regering van premier Rhuggenaath zal moeten slikken. Curaçao krijgt drie weken voordat Den Haag voor de tweede keer in acht jaar een dwingende aanwijzing gaat geven om orde op zaken te stellen.