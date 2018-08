Curaçao opgelucht: beslag op Venezolaans staatsoliebedrijf opgeheven

Curaçao haalt opgelucht adem nu het Amerikaanse oliebedrijf ConocoPhillips alle beslagen op de raffinaderij van het Venezolaanse staatsoliebedrijf PDVSA op het eiland heeft opgeheven.

De brandstoftoelevering aan Curaçao werd door de beslagleggingen zwaar getroffen. De Amerikanen hadden beslag gelegd op de installaties, schepen en banktegoeden van PDVSA op Curaçao, Bonaire en Sint Eustatius om Venezuela te dwingen schadevergoeding te betalen voor de nationalisatie van hun projecten in Venezuela, tien jaar geleden.

De kwestie is opgelost nu het Venezolaanse staatsoliebedrijf alsnog akkoord gaat met een schadeloosstelling van twee miljard dollar. PDVSA moet die betalen vanwege een uitspraak in een arbitragezaak bij de International Chamber of Commerce in Parijs (ICC).

Curaçao

De Amerikaanse maatregel had grote gevolgen voor de brandstoflevering op Curaçao en voor de Venezolaanse raffinaderij op het eiland. Venezolaanse olietankers konden niet meer aanmeren op Curaçao, waardoor de raffinaderij bijna helemaal plat kwam te liggen.

Via een kort geding wist de overheid van de eilanden de brandstoflevering aan Curaçao en Bonaire weer vlot te trekken. Maar de productie van de raffinaderij, die 330.000 vaten olie per dag kan raffineren, liep terug naar 50.000 vaten.

De toekomst van de raffinaderij blijft onzeker, ondanks de opheffing van het beslag. Het contract met Venezuela loopt volgend jaar af en het is niet duidelijk of daarna de exploitatie kan worden voortgezet en wie dat dan zou gaan doen. Er is een bedrag van drie miljard dollar nodig om de raffinaderij te moderniseren.

Bonaire en Sint Eustatius

Ook op Bonaire schrok men van de dadendrang van de Amerikanen. Het olie-overslagbedrijf Bopec op Bonaire is eigendom van PdVSA en de enige leverancier van olie voor de elektriciteitscentrale.

Sint-Eustatius, een andere bijzondere gemeente van Nederland, werd ook getroffen. Het Amerikaanse NuStar exploiteert daar een olie-overslagbedrijf en verhuurt tankcapaciteit aan PdVSA.

Venezuela

Venezuela kan het bedrag niet in een keer betalen. Afgesproken is om 500 miljoen in een keer te betalen en de rest in kwartaaltermijnen over een periode van 4,5 jaar. De betaling is toegestaan, ondanks de sancties die Amerika heeft ingesteld tegen Venezuela.

Er loopt overigens nog een arbitragezaak bij de Wereldbank. Daar zou het gaan om een bedrag van 20 miljard dollar aan compensatiegelden.