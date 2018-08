'Als ik een baan heb, schaam ik me er niet meer voor dat ik vluchteling ben'

Langzaam druppelen ze binnen. De een in volledig pak, de ander meer casual. 26 vluchtelingen zijn afgekomen op een recruitmentdag van hotels voor statushouders die een baan zoeken. Ze schudden elkaar lachend de hand en wensen elkaar succes. Allemaal waren ze werkzaam in The Movement Hotel dat gevestigd is in de voormalige Bijlmerbajes. In september sluit het tijdelijke hotel.

De wervingsdag is een initiatief van Stichting Movement on the Ground. Nina Schmitz, directeur van de stichting, zegt dat er een tekort aan personeel is binnen de hotelbranche. "En een overschot aan nieuwkomers die graag aan het werk willen. Dit wilden we bij elkaar brengen", zegt Schmitz.