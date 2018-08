Om te huilen zo klein: gestreste uien groeien niet

Met de smaak en geur van zijn uien is niets mis, stelt Rijm. "Consumenten moeten er misschien twee snijden voor een salade, maar de kwaliteit is perfect. Dat proberen we handelaren ook duidelijk te maken, maar die willen toch liever grove uien."

De uienboer hoopt op steun vanuit de overheid. "Ik hoop dat de overheid beseft dat we geen fabriek zijn en dat we moeten kijken naar de inzet van zoet water, dat hier schaars is. Om de voedselproductie in stand te houden, moeten we daar heel creatief mee omgaan in de toekomst."