Verdediging in zaak-Van den Hurk: 'Dit is geen eerlijk proces'

Het OM eiste gisteren veertien jaar cel tegen De G. Dat was dezelfde eis als in 2016, toen De G. uiteindelijk werd veroordeeld tot vijf jaar cel voor de verkrachting van Van den Hurk. Volgens de rechtbank was niet bewezen dat De G. ook verantwoordelijk was voor haar dood.

Die uitspraak leidde tot woede bij de familie van het meisje. Maandag kregen de nabestaanden van Van den Hurk spreekrecht. Haar stiefmoeder Jolanda van der Weijden hield een emotioneel betoog.

"Ze heeft in haar laatste momenten zoveel verschrikkelijks meegemaakt en moeten verdragen. Ze was daar helemaal alleen en ik kon er niet voor haar zijn." Van der Weijden noemde het verwoestend dat haar dochter was vermist, vermoord en later bleek te zijn verkracht.

Cold case

Nicole van den Hurk verdween in oktober 1995. Een paar weken later werd haar lichaam gevonden. Het misdrijf bleef jaren zonder verdachte en werd een zogeheten cold case. Een dna-spoor leidde in 2014 naar de inmiddels 51-jarige De G., een veroordeelde zedendelinquent. Hij heeft altijd ontkend.