Nabestaanden Nicole van den Hurk willen hogere straf voor Jos de G.

De nabestaanden van Nicole van den Hurk willen dat de verdachte in hoger beroep tbs met dwangverpleging krijgt en een hogere gevangenisstraf dan de vijf jaar die de rechtbank oplegde. Het 15-jarige meisje uit Eindhoven werd in 1995 verkracht en gedood. Jos de G., die in 2014 dankzij een dna-match werd aangehouden, ontkent.

"Mijn cliënten menen dat er genoeg wettig en overtuigend bewijs is voor zowel het zedendelict als het levensdelict. Ze vinden het belangrijk dat de maatschappij tegen deze verdachte beveiligd wordt", zegt nabestaanden-advocaat Richard Korver in het gerechtshof in Den Bosch. "Hij heeft haar grootste goed, het recht op leven, afgenomen. Hij heeft mijn cliënten ook hun recht op een ongestoord familieleven met Nicole afgenomen."

In 2000 had De G. tbs opgelegd gekregen voor een zedenmisdrijf. Hij werd veroordeeld tot vijf jaar cel voor verkrachting van Nicole van den Hurk, maar doodslag achtte de rechter niet bewezen.

Het OM had 14 jaar cel geëist en ging in hoger beroep. Ook De G. (inmiddels 51) ging in beroep, omdat hij vindt dat hij ten onrechte is veroordeeld voor de verkrachting.

Nachtmerrie

De G. zei gisteren dat hij niet op kinderen valt. Als hij al seks met Van den Hurk had gehad, wat hij zich niet zei te kunnen herinneren, dan wist hij niet dat ze zo jong was. En dan zou het bovendien vrijwillig zijn geweest, zei hij eerder. Hij noemde zijn volgens hem onterechte gevangenisstraf gisteren "een nachtmerrie", schrijft Omroep Brabant.

Toen de advocaat-generaal hem ondervroeg, zei hij: "Dat heb ik al duizend keer verteld." Op advies van zijn advocaat Job Knoester besloot hij verder geen vragen van justitie te beantwoorden.

De ouders van Nicole sluiten uit dat er vrijwillige seks is geweest, zei Korver vandaag. Vanwege het leeftijdsverschil, de locatie, het vroege tijdstip en het "normale gedrag van Nicole en het feit dat ze al een vriendje had".

Lichtpuntje

Haar stiefmoeder kreeg gisteren voor het eerst spreekrecht. Bij de rechtbank was Jolanda van der Weijden juridisch gezien nog geen nabestaande. Inmiddels zijn de regels veranderd. "Dat de stieffamilie ook recht van spreken krijgt, is het enige lichtpuntje tot nu toe in deze zaak", zei ze emotioneel. "Ze heeft in haar laatste momenten zoveel verschrikkelijks meegemaakt en moeten verdragen. Ze was daar helemaal alleen en ik kon er niet voor haar zijn." Van der Weijden noemt het verwoestend dat haar dochter was vermist, vermoord en later bleek te zijn verkracht.

"Keilieve tante"

De vrouw haalt in tranen herinneringen op aan haar 15-jarige stiefdochter uit Eindhoven. "Nicole was dochter, onze zus, ons kleinkind. Ze was een goede vriendin. En ze zou een keilieve tante geweest zijn voor haar nichtjes. Die weten wie ze is, zien dat wij verdrietig zijn en komen oma soms troosten."