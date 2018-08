Nog geen akkoord over dividendbelasting

De coalitie heeft nog geen akkoord bereikt over de begroting voor volgend jaar. Ook vanochtend overlegden de fractievoorzitters van de regeringspartijen weer met de top van het kabinet en ze zijn er nog niet uit. Vanmiddag is er weer een vergadering van het kabinet en vanavond gaat het beraad in de coalitie verder.

Naar verluidt is het voornaamste punt van discussie opnieuw het schrappen van de dividendbelasting en dan vooral de dekking van die maatregel. Maar ook op andere punten hebben de partijen nog wensen.

Extra kosten

Er is van veel kanten kritiek op het verdwijnen van de dividendbelasting, een maatregel die is afgesproken in het regeerakkoord. Twee weken geleden werd duidelijk dat de maatregel mogelijk 600 miljoen euro meer kost dan eerder werd gedacht.

De coalitie is het er nog niet over eens hoe dat moet worden betaald. Er zouden plannen op tafel liggen, waardoor het bedrijfsleven niet voor het hele deel van de extra kosten moet opdraaien. Daar is discussie over.

Problemen

De hoofdrolspelers willen er weinig over kwijt. Op de vraag waarom de besprekingen zo lang duren antwoordde D66-leider Pechtold wel dat er "nogal wat wensen, vragen en ook problemen liggen".

Minister Hoekstra van Financiƫn zei dat hij "realistisch en optimistisch" is over het verloop van de gesprekken. "We lopen het proces netjes af."