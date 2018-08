Kritiek SGP op afschaffing dividendbelasting neemt toe, steun onzeker

De kans bestaat dat de SGP het kabinetsplan voor afschaffing van de dividendbelasting niet gaat steunen. De partij vindt de maatregel zeer kostbaar en vraagt zich af of het doel - het behouden en aantrekken van internationale bedrijven - wel wordt gehaald. "We zullen duidelijk tot tien tellen voor we er ja tegen zeggen", zegt een woordvoerder van de SGP.

Hij bevestigt berichtgeving op NU.nl dat de oppositiepartij overweegt tegen het omstreden plan te stemmen. De SGP helpt met enige regelmaat het kabinet aan een bredere steun en het kabinet-Rutte III kan dat wel gebruiken: de coalitie heeft met 76 zetels de kleinst mogelijke meerderheid in de Tweede Kamer. De andere oppositiepartijen hebben al gezegd dat ze het voorstel niet zullen steunen. Het afschaffen van de belasting kost mogelijk 2 miljard euro, 600 miljoen euro meer dan eerder werd gedacht.

Aarzelingen

De SGP was tot nu toe al niet enthousiast, maar zegt nu dat er "gaandeweg de tijd" steeds meer kritische vragen zijn gekomen. "We hebben echt aarzelingen", zegt de woordvoerder van partijleider Van der Staaij. "Het gaat om enorme bedragen en de opbrengst is allerminst zeker." De twijfel is ook gegroeid omdat sommige bedrijven zich ook openlijk afvragen of de maatregel wel werkt.

Een definitief standpunt neemt de SGP pas in na het politieke debat over het plan, dat op Prinsjesdag wordt gepresenteerd.

Het kabinet wil de maatregel, ondanks de groeiende kritiek, wel doorvoeren, zo hebben diverse bewindslieden en coalitiepartijen de afgelopen dagen gezegd.