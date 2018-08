'Wegbeheerder wist dat brug Genua onveilig was'

Het bedrijf dat de ingestorte brug in Genua beheerde, Autostrade, wist in februari al dat de brug niet veilig was. Volgens het Italiaanse tijdschrift L'Espresso stuurde de wegbeheerder een brief naar het ministerie van Infrastructuur waarin dat stond. De brug stortte in op 14 augustus.

Twee weken geleden zei de topman van Autostrade, dat eigendom is van de familie Benetton, nog op een persconferentie dat er geen aanwijzingen waren dat de brug kwetsbaar was.

Het is niet bekend wie bij het ministerie de brief onder ogen heeft gekregen, omdat de brief is gericht aan een afdeling van het ministerie, niet aan een persoon. Maar de afdeling wordt geleid door Vincenzo Cinelli, die is benoemd door minister Toninelli.