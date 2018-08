Trump: als we tussentijdse verkiezingen verliezen, leidt dat tot geweld

President Trump heeft geestelijk leiders gewaarschuwd dat de Democraten "alles ongedaan zullen maken wat we hebben bereikt", als de Republikeinen de tussentijdse verkiezingen in de VS in november verliezen. Volgens Amerikaanse media zei Trump dat de Democraten dat "snel en op een gewelddadige manier" zullen doen.

Trump sprak achter gesloten deuren met zo'n 100 prominente leden van de evangelische beweging. Hij vroeg hen om hun steun, terwijl hij een doemscenario schetste van wat de gevolgen kunnen zijn als de Democraten de verkiezingen winnen.

"Ze zullen alles veranderen", zei Trump. Hij voegde eraan toe dat dat met geweld kan gebeuren. "Er is geweld. Als je kijkt naar de Antifa, dat zijn gewelddadige mensen."