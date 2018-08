'Internationale studenten melkkoe voor universiteiten'

Nederlandse universiteiten verdienden vorig jaar veel geld aan internationale studenten. Volgens de website ScienceGuide komt dat vooral door de sterke groei van het aantal buitenlanders dat in Nederland komt studeren.

ScienceGuide vergeleek de jaarverslagen van alle universiteiten. Daaruit blijkt dat ze in totaal 195 miljoen euro meer overhielden over 2017 dan was begroot en dat komt onder meer door internationale studenten, schrijft de website.

Velen van hen betalen niet het gebruikelijke collegegeld, maar het zogeheten instellingstarief. Dat ligt meestal een stuk hoger dan de 2060 euro per jaar die wettelijk is vastgelegd als collegegeld. De hoogte van het instellingstarief kan variƫren per opleiding en per universiteit of hogeschool.

Vanochtend riep het Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) universiteiten op om meer openheid te geven over de totstandkoming van instellingstarieven. "Universiteiten moeten goed kunnen verantwoorden waarom ze zo veel extra geld vragen. Veel universiteiten doen dat nu niet, of geven een vage verantwoording, waarmee niet kan worden gecheckt of het eerlijk is", zei voorzitter Tom van den Brink.

Verdienmodel

Universiteiten krijgen van het ministerie van OCW een geldbedrag voor elke student die collegegeld betaalt. Maar studenten die onder het instellingstarief vallen, en waarvoor het ministerie dus geen geld uitkeert, betalen volgens het ISO soms meer dan de subsidie die het ministerie aan anderen geeft.

Onbegrijpelijk, vindt D66-Kamerlid Paul van Meenen. "Het is niet uit te leggen dat universiteiten en hogescholen zo veel meer geld vragen dan ze zouden krijgen van de overheid. Het heeft er de schijn van dat tweede studies en internationale studenten voor instellingen een verdienmodel zijn", aldus Van Meenen.

Het is niet duidelijk wat de universiteiten met het extra geld doen dat zij door de internationale studenten binnen krijgen.