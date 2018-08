'Universiteiten moeten opener zijn over hun tarieven'

Motie van Van Meenen

De motie om de uiteenlopende instellingstarieven voor studenten aan te pakken kwam eerder dit jaar van D66 kamerlid Paul van Meenen. Hij vindt het onjuist om vaste kosten, voor bijvoorbeeld gebouwen, te verrekenen op deze studenten. "Dat is een kletsverhaal. Voor die vaste kosten krijgen ze toch al volledige subsidie van het rijk. Het is niet nodig om dat ook nog eens verhalen op deze studenten."

In maart diende hij een motie in waarin staat dat instellingen nooit een hoger tarief mogen vragen dan het bedrag wat ze normaal gesproken van de overheid krijgen per student, plus het wettelijk collegegeld. "Het is niet uit te leggen dat universiteiten en hogescholen zo veel meer geld vragen dan ze zouden krijgen van de overheid. Het heeft er de schijn van dat tweede studies en internationale studenten voor instellingen een verdienmodel zijn", aldus Van Meenen.

De woordvoerder van Wageningen Universiteit zegt dat het voorstel van Van Meenen geen reële manier van berekenen is. "Soms moeten er ook extra gebouwen neergezet worden om de instroom op te vangen. Dat zijn kosten die we ook maken en daar moet voor betaald worden."

De VSNU voegt daaraan toe dat de bekostiging van het Rijk überhaupt niet toereikend is. Het instellingstarief geeft volgens de koepel beter weer wat het kost om een jaar een student te onderwijzen, dan de bekostiging dat doet. De VSNU vindt de motie van Van Meenen dus ook zorgwekkend omdat universiteiten hun kerntaken dan niet meer goed zouden kunnen uitvoeren.

De motie van Van Meenen werd aangenomen en het kabinet werkt het beleid nu verder uit. Het is onduidelijk wanneer het beleid ingevuld is, maar volgens Van Meenen kan dat nog wel even duren.

Van den Brink roept de universiteiten dus op om in de tussentijd openheid van zaken geven aan studenten. "We moeten een eerlijke en gelijke prijs kunnen garanderen voor alle studenten. Transparantie is de eerste stap."