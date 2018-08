Moerdijk worstelt met Albanese 'vrachtwageninklimmers'

Moerdijk worstelt met Albanezen die bij een industrieterrein proberen in vrachtwagens te klimmen die naar Engeland gaan. De burgemeester wil hier een einde aan maken en met minister Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) in gesprek over deze "inklimmers".

Jac Klijs (CDA) wil voorkomen dat Moerdijk in een tweede Calais verandert. "Ik wil niet dat daar een tentenkamp ontstaat. Ik wil graag voorkomen dat dat uiteindelijk tot onrust en onveiligheid leidt", zegt hij in het NOS Radio 1 Journaal.

Uitzichtloos

Klijs heeft begrip voor de achtergrond van de inklimmers. "Ik snap het probleem van die jongens. Het zijn vrij jonge kerels, van 18 tot 20 jaar en redelijk opgeleid, zonder uitzicht op banen. Maar kom niet naar Moerdijk, ook hier gaat het niet lukken." De Albanezen denken dat ze in Engeland meer kans maken op werk en een verblijfsvergunning.

In maïsvelden in de buurt van een vrachtwagenparkeerterrein en de A16 maken de economische vluchtelingen provisorische slaapplaatsen met bijvoorbeeld een paar paaltjes en stukken zeil. Die worden zo'n twee keer per week opgeruimd en bijna dagelijks gaan er boa's op af, zegt Klijs. "Je moet ze niet in de gelegenheid stellen iets op te bouwen."