In Griekse vluchtelingenkamp proberen zelfs kinderen zelfmoord te plegen

De omstandigheden in vluchtelingenkamp Moria op het Griekse eiland Lesbos zijn zó slecht, dat zelfs kinderen in het kamp zich van het leven proberen te beroven, zegt hulporganisatie Artsen zonder Grenzen.

Nicolien Kegels van Artsen zonder Grenzen wordt in het kamp regelmatig met suïcidepogingen geconfronteerd. "We gaan het kamp in en ouders spreken ons daar aan. Ze vertellen dat hun kinderen de wil om te leven aan het verliezen zijn en vragen ons om hulp. We zien kinderen die zichzelf beschadigen, een logische reactie op trauma's. Maar we kunnen zo weinig voor ze doen."

De kinderen zijn met hun ouders gevlucht uit vaak zeer barre omstandigheden en hebben een beangstigende, gevaarlijke reis afgelegd. "En dan komen ze in een kamp waar geen slaapplekken zijn, geen dekens, geen tenten. Mensen moeten onder zeiltjes op de grond slapen. Ook zwangere vrouwen en jonge kinderen," vertelt Kegels. "Er wordt constant gevochten, er zijn verkrachtingen. De ouders zijn de weg kwijt en kunnen niks voor hun kinderen betekenen omdat ze zelf ook bang zijn. Dit traumatiseert de kinderen opnieuw."