Vlag op het Witte Huis toch halfstok tot begrafenis McCain

De vlag van het Witte Huis blijft toch halfstok hangen tot de overleden senator John McCain begraven is. President Trump, geen vriend van Vietnam-veteraan McCain, had de vlag na de wettelijke halfstok-periode van twee dagen gisteren weer vol gehesen.

Dat kwam hem op veel kritiek te staan van collega-veteranen van McCain. Ook Congresleden vielen over Trump heen. Die haalde bakzeil en liet de vlag 's middags weer naar halfstok zakken.

In een verklaring zei Trump dat hij de verdiensten van McCain respecteert en dat hij ondanks hun meningsverschillen de Amerikaanse vlag ter ere van de overleden senator halfstok zal hangen tot de dag van de begrafenis.

Verwarrende situatie

Het besluit van Trump om de vlag in eerste instantie weer vol te hijsen leidde tot een verwarrende situatie, aangezien veel Amerikaanse instanties hun vlag uit respect halfstok hadden gehesen.

McCain botste de afgelopen jaren vaak met Trump, ook toen die nog geen president was. Trump schoffeerde de ex-militair door te stellen dat hij geen oorlogsheld was. McCain had al lang voor zijn dood gezegd dat Trump niet welkom was op de begrafenis.

De familie van McCain heeft een laatste brief van de senator openbaar gemaakt. Daarin betuigt hij zijn grote liefde en dankbaarheid voor zijn land en roept hij de Amerikanen op om hun 'stammenstrijd' te staken en zich te richten op wat hen bindt.