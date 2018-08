Gameproducent Blizzard stopt in België met 'loot boxes'

Gameontwikkelaar Blizzard stopt in België op korte termijn met de verkoop van loot boxes in de populaire spellen Overwatch en Heroes of the Storm. Blizzard doet dat in reactie op een oordeel van de Belgische Kansspelcommissie die, net als de Nederlandse Kansspelautoriteit, vindt dat de digitale schatkistjes tegen de kansspelregels zijn.

Spelers kunnen loot boxes kopen om nieuwe voorwerpen te krijgen, zoals kleding of wapens. Kopers weten van tevoren niet wat er precies in de kistjes zit. Daardoor ziet de Kansspelcommissie het als gokken. Om zeldzame spullen te krijgen, moeten ze doorgaans veel schatkistjes kopen.

Hoewel het onmogelijk wordt om loot boxes te kopen met echt geld, wil Blizzard wel dat de Belgische gamers de kistjes kunnen kopen met punten die ze in het spel verdienen. De maatregel geldt niet voor Nederlandse spelers van Overwatch en Heroes of the Storm.

Verrast

Blizzard zegt verrast te zijn door de conclusie van de Belgische Kansspelcommissie en deelt de opvattingen over de loot boxes niet. Desondanks ziet Blizzard geen andere oplossing dan "deze interpretatie van de Belgische wet te volgen". Wel zegt het bedrijf graag het gesprek aan te gaan met de Belgische commissie en het ministerie van Justitie.

De Nederlandse Kansspelautoriteit oordeelde eerder dat de schatkisten zijn ontworpen als gokspellen, met geluidseffecten en visuele prikkels die aanmoedigen om na het openen te blijven doorspelen en meer kistjes te kopen. Ook zijn de prijzen vaak te verhandelen voor echt geld, waardoor ze volgens de kansspelautoriteit een economische waarde krijgen. Dat is ook tegen de kansspelregels.

In juni bleek uit onderzoek dat verschillende gamebedrijven geen gehoor hebben gegeven aan de eis om verslavende elementen uit hun games te halen. Eerder deze week werd bekend dat de NBA 2K-basketbalgames het in Nederland en België onmogelijk maken om van echt geld loot boxes te verkopen of de inhoud ervan te verhandelen.