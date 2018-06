Gamebedrijven negeren deadline; verslavende 'schatkistjes' nog niet geschrapt

De Belgische overheid gaat nog verder in het aanpakken van het fenomeen van de loot boxes. Alle spellen met deze virtuele schatkistjes overtreden volgens de Belgische Kansspelcommissie de wet. Als de spellen niet worden aangepast, kunnen boetes worden opgelegd van maximaal 1,6 miljoen euro en er kan tien jaar gevangenisstraf worden opgelegd.

EA zei in eerder in een verklaring dat hun games geen vorm van gokken zijn. "We zijn ervan overtuigd dat onze games aan wetten van over de hele wereld voldoen. We nemen onze verantwoordelijkheden erg serieus."

Nul keer Ronaldo

In Fifa18 kunnen spelers virtuele pakjes met voetbalkaartjes kopen. Het is een gok welke spelers er op die kaarten staan. Een speler kocht onlangs voor 3800 euro aan voetbalkaartjes, om te onderzoeken hoe groot de kans is om voetbalkaartjes met topvoetballers zoals Cristiano Ronaldo te winnen.

Hij opende 651 pakjes, maar kreeg nul keer de kaart met Ronaldo. Ook won hij geen enkele zeldzame kaart met oud-voetballers.

EA trekt zich wel iets aan van de discussie. In het volgende deel van de Fifa-spellen komt er meer duidelijkheid over de winkansen van spelers. Mogelijk wordt er in percentages uitgedrukt hoe groot de kans is om een zeldzaam voetbalkaartje te winnen. Die aanpassing zou overigens de zorgen van de Nederlandse toezichthouder niet wegnemen, aangezien het probleem is dat de gewonnen kaarten online verhandeld kunnen worden.