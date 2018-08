Russische oppositieleider Navalny moet 30 dagen de cel in

In Rusland is oppositieleider Aleksej Navalny veroordeeld tot dertig dagen gevangenisstraf. Hij had in januari meegedaan aan een demonstratie, die door de autoriteiten verboden was.

Volgens zijn advocaat hebben de autoriteiten bewust gewacht met de uitspraak. Door de politicus nu vast te zetten, mist hij een belangrijke demonstratie op 9 september.

Vinger gebroken

De 42-jarige Navalny werd afgelopen zaterdag gearresteerd bij zijn huis in Moskou. Hij moest bij de politie tekst en uitleg geven over zijn aanwezigheid bij die verboden demonstratie, begin dit jaar. Na zijn arrestatie werd hij eerst naar het ziekenhuis gebracht, omdat hij tijdens de aanhouding zijn vinger zou hebben gebroken.