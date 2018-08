In Rusland werk je straks tot aan je dood

Vandaag hield de Doema een hoorzitting over de voorstellen. Het Russische parlement is in eerste lezing al akkoord met de verhoging, maar de uitslag van de stemming was uitzonderlijk. Alleen de Poetin-partij Verenigd Rusland, die een overweldigende meerderheid heeft in het parlement, stemde voor.

De andere partijen, normaal gesproken toonbeelden van volgzaamheid, verwierpen de voorstellen. Vooral de Communistische Partij verzet zich hevig.

Dat laatste is niet zo verwonderlijk. Het staatspensioen gold, samen met gratis onderwijs en gezondheidszorg, tijdens de decennia van de Sovjet-Unie als een van de belangrijkste verworvenheden van het communisme.

De ineenstorting van het Sovjet-rijk begin jaren 90 sleurde veel van die verworvenheden mee in zijn val. Maar het pensioen, hoe karig (gemiddeld 180 euro per maand) ook, met zijn extreem lage pensioenleeftijden bleef fier overeind. Het was een van de weinige zekerheden die Russische werknemers nog over hadden.