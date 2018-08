Koning Willem-Alexander: mbo'ers laten Nederland draaien

In zijn toespraak op het ROC Tilburg had Willem-Alexander het over het grote belang van vakmensen in Nederland. "Een half miljoen mbo-studenten gaan weer aan de slag. En dat is van nationaal belang. Mbo'ers zorgen ervoor dat we een dak boven ons hoofd hebben en dat we droge voeten houden in de polder."

Robots en restaurants

De koning wees ook op de ict. "Ze ontwikkelen onze software en verkopen ons de hardware. Ze zijn de handen aan het bed, de voeten op het gaspedaal, de ogen en oren in de wijk. Ze leggen windparken aan, sturen robots aan, runnen restaurants en ontwerpen onze kleding."

Volgens Willem-Alexander staat Nederland te springen om vakvrouwen en vakmannen. Hij wenste alle studenten, docenten en medewerkers daarom een fantastisch jaar toe.