Merendeel Airbnb's Eindhoven ontduikt toeristenbelasting

Eindhovenaren die hun woning verhuren via Airbnb ontduiken massaal toeristenbelasting. Daarmee loopt de stad veel geld mis.

Ruim honderd verhuurders vonden de afgelopen maand een brief op de mat en 38 locaties kregen een controleur op bezoek. Volgens onderzoeksbedrijf ANG draagt het overgrote deel van die Airbnb's geen toeristenbelasting af. "Slechts 30 à 40 adressen betaalden de som van 3,50 euro per persoon per nacht."

De controle vindt plaats omdat het Eindhovens Hotel Overleg hier al jaren op aandringt. De hoteleigenaren willen een gelijke behandeling als het gaat om belasting en veiligheid.

Guus Meeuwis

Eindhoven telt tussen de 215 en 250 Airbnb-adressen. "Maar het aantal neemt toe en is flexibel", zegt Vincent Maltha van ANG, het gespecialiseerde bedrijf dat werd ingehuurd om controles uit te voeren.

"Bovendien is er een piek in het aantal aanbieders als er een groot evenement is, zoals een concert van Guus Meeuwis bijvoorbeeld."

Als 215 Airbnb's het hele jaar verhuren aan slechts één persoon per nacht, dan loopt de gemiste toeristenbelasting al op tot bijna drie ton. Waarschijnlijk ligt het echte bedrag nog vele malen hoger.

Dichte gordijnen

Nog niet alle Airbnb-aanbieders zijn gecontroleerd. Het exacte adres is namelijk pas zichtbaar na het maken van een reservering. De medewerkers van ANG gaan daarom als rechercheurs te werk.

Zo proberen ze foto's te koppelen aan locaties. Toch lukt het niet niet altijd om het exacte adres te vinden. "Een Airbnb met alleen een kamer met een bed en dichte gordijnen op de foto vind je niet," zegt Maltha tegen Omroep Brabant.

Er zijn diverse redenen waarom verhuurders geen toeristentaks afdragen. Sommigen vinden dat de gemeente niet duidelijk is of en waar zij zich moeten melden. Anderen vinden dat de gemeente een te hoog bedrag oplegt.

Amsterdam, Rotterdam en Utrecht hebben de regels voor Airbnb-verhuur al aangescherpt: de gemeenten hebben het maximumaantal verhuurdagen beperkt tot 30 of 60 dagen.