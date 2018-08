Marokkaanse popster vast in Frankrijk voor verkrachting

De populaire Marokkaanse zanger Saad Lamjarred is in Frankrijk opgepakt op verdenking van verkrachting. Hij zou zich in de nacht van zaterdag op zondag in Saint-Tropez hebben vergrepen aan een vrouw.

Meer details heeft het Franse Openbaar Ministerie niet bekendgemaakt. Uiterlijk morgen wordt beslist of de 33-jarige Lamjarred langer blijft vastzitten.

Eerdere zaken

Het is niet voor het eerst dat Lamjarred wordt verdacht van seksueel geweld. In oktober 2016 werd hij in Parijs aangehouden omdat hij een vrouw in een hotel zou hebben verkracht. Na een half jaar kwam hij onder voorwaarden vrij. In die zaak moet hij nog terechtstaan.

Verder werd Lamjarred in 2010 in de Verenigde Staten beschuldigd van mishandeling en verkrachting. Hij ontvluchtte het land nadat hij borg had betaald.

Lamjarred is een van de populairste zangers van Marokko. Zijn video's, waaronder Lm3allem en Let go, zijn online miljoenen keren bekeken.