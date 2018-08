Mnangagwa roept bij beëdiging op tot eenheid in Zimbabwe

President Mnangagwa heeft bij zijn beëdiging zijn landgenoten opgeroepen om zich achter hem te scharen. "Laten wij ons gezamenlijk inzetten voor ons moederland. Wat ons bindt, is sterker dan wat ons ooit kan verdelen", zei hij bij de plechtigheid in Harare.

Het Constitutioneel Hof van Zimbabwe wees vrijdag de klacht van oppositieleider Chamisa van de hand. Die was naar de rechter gestapt, nadat de kiescommissie bekend had gemaakt dat Mnangagwa de verkiezingen met 50,08 procent van de stemmen had gewonnen. Volgens Chamisa is er gefraudeerd om Mnangagwa in het zadel te houden.

Volgens het hof is daar onvoldoende bewijs voor. Chamisa zegt die uitspraak te respecteren. Hij hoopt nu met protestacties en internationale druk nieuwe verkiezingen af te dwingen.

Schuld

De economie van Zimbabwe ligt in puin door het jarenlange wanbeleid van dictator Robert Mugabe, die een jaar geleden tot een vertrek werd gedwongen.

Mnangagwa herhaalde vandaag dat hij het vertrouwen van buitenlandse investeerders wil herstellen door de 1,8 miljard euro aan achterstallige schuld af te betalen. "Dat is niet gemakkelijk", zei hij. "Maar in de toekomst zullen we de beloning opstrijken. Echte verandering heeft tijd nodig."

Ook beloofde hij een onderzoek naar het gewelddadige optreden van het leger begin deze maand, toen aanhangers van Chamisa de straat op gingen omdat de verkiezingsuitslag uitbleef. Zij zagen dat als een aanwijzing dat er achter de schermen met de stemmen werd geknoeid.