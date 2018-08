Ooggetuigen fatale schietpartij Spa: 'Hij voelde dat hij stervende was'

De agenten waren opgeroepen voor een ruzie, vermoedelijk in een café. Ter plaatse werden ze onder vuur genomen vanuit een auto. Er zaten vermoedelijk drie personen in het voertuig, wat volgens een ooggetuige een grijze taxi was.

"Ik zag de politieman naast zijn vriend", zegt een andere ooggetuige tegen de VRT. "Hij zat op z'n knieën en zei: Amaury! Amaury! Hij voelde dat hij stervende was."

Uit café gezet

De 38-jarige agent Amaury Delrez overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De auto met daarin de de verdachten reed er na de schietpartij vandoor. "Volgens de politie zouden ze gevlucht zijn naar het park daar", wijst de eerste ooggetuige richting een bos.

Honderden meters verderop werd een Nederlandse verdachte gearresteerd. Hij maakte deel uit van een groepje Nederlanders dat de toegang tot een café zou zijn geweigerd, meldt justitie in België.