Elke Amerikaan nam oorlogsheld en politicus John McCain serieus

Presidentskandidaat

McCain gold als een gematigde Republikein en was tientallen jaren lang een gezaghebbende senator, vooral op het gebied van de buitenlandse politiek en defensie. Hij verloor in 2008 als Republikeinse presidentskandidaat de verkiezingen van Barack Obama. Kort voor zijn overlijden betreurde hij dat hij de rechtse Sarah Palin als running mate had gekozen en niet de gematigde Lieberman.

In 2000 had hij ook een gooi naar het presidentschap gedaan. Hij werd toen bij de Republikeinse voorverkiezingen verslagen door George W. Bush.

McCain zat in de Amerikaanse politiek sinds 1982, toen hij in het Huis van Afgevaardigden werd gekozen. In 1986 werd hij voor Arizona in de Senaat gekozen, waarna hij nog vijf maal herkozen werd.

Oorlogsheld

Hij kwam uit een familie van militairen. Zijn vader en grootvader waren admiraal bij de Amerikaanse marine. Ook hijzelf werd beroepsmilitair bij de marine. In 1967 werd hij bij een bombardementsvlucht boven Noord-Vietnam neergeschoten en raakte ernstig gewond, waardoor hij nooit meer zijn armen goed kon heffen.

Hij werd tot 1973 in Noord-Vietnam krijgsgevangen gehouden, waarvan twee jaar in eenzame opsluiting. Hij werd gemarteld en weigerde een aanbod om vrijgelaten te worden omdat dit aanbod niet gold voor zijn medekrijgsgevangenen.

Door zijn periode in Vietnam had hij de reputatie van een oorlogsheld. Hij had een groot aantal militaire onderscheidingen. Trump beledigde hem tot op het bot door daar laatdunkend over op te merken: "Is hij een held omdat hij gevangen zat? Ik houd van mensen die niet gevangen genomen worden."

Gezaghebbend

Na zijn vrijlating bleef McCain in dienst van de marine, waar hij het bracht tot kapitein. In 1981 vertrok hij met een invaliditeitspensioen en verhuisde naar Arizona, waar hij zich richtte op een politieke carrière. Hij kwam in de commissie Buitenlandse Zaken van het Huis van Afgevaardigden, waarvoor hij in 1985 voor het eerst terugkeerde naar Vietnam.

Als senator speelde hij een belangrijke rol bij het herstel van de diplomatieke betrekkingen met Vietnam, in 1995. Hij gold toen al als een van de meest gezaghebbende senatoren.

Bush

In 2000 verloor hij de strijd om de Republikeinse nominatie voor het presidentschap van Bush jr, die met succes de evangelische kiezers tegen hem mobiliseerde. In de jaren daarna keerde hij zich meermalen tegen Bush. Zo stemde hij tegen belastingverlagingen en zette hij zich in voor een actieve klimaatpolitiek, waar Bush niets van moest hebben.

Ook zette hij zich in om de verlammende verdeeldheid tussen Republikeinen en Democraten te overwinnen. Er werd enkele malen gesuggereerd dat hij de Republikeinse Partij zou verlaten, maar zelf heeft hij altijd ontkend dat hij dat overwoog.

Irak

Na de aanslagen van 11 september 2001 steunde hij wel het buitenlandbeleid van Bush. Zo stond hij achter de oorlogen in Afghanistan (vanaf 2001) en Irak (vanaf 2003). In 2005 werd op zijn initiatief in de wet opgenomen dat de krijgsgevangenen op Guantánamo Bay niet inhumaan behandeld mogen worden. Bush had gedreigd met een veto, maar legde zich er toch bij neer.

McCain trok jarenlang de optimistische verhalen over successen in de Irak-oorlog in twijfel. Hij vond dat de Amerikanen zich niet moesten terugtrekken, maar juist een grotere inspanning moesten leveren. In 2007 werd mede op zijn aandringen de Amerikaanse militaire aanwezigheid in Irak opgevoerd om het geweld in het land onder controle te krijgen.