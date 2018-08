Het Amerikaanse weerinstituut heeft alle waarschuwingen voor tropische storm Lane opgeheven. De storm is verder afgezwakt en trekt in westelijke richting weg van Hawaï.

De problemen zijn daarmee nog niet voorbij: volgens het weerinstituut kunnen de naweeën van de storm zorgen voor zware regenval en daarmee voor nog meer overstromingen en modderstromen.

Van orkaan naar storm

Enkele dagen geleden was Lane boven zee nog een orkaan van de vijfde en zwaarste categorie. Gisteren zwakte Lane af van orkaan naar tropische storm, met snelheden van zo'n 140 kilometer per uur. Op dit moment is dat maximaal nog zo'n 85 kilometer per uur.

De afgelopen dagen moesten vooral de eilanden Maui en Big Island het ontgelden. Daar zorgde de zware regenval voor ondergelopen straten en modderstromen. Bewoners moesten worden geëvacueerd. Hoofdstad Honolulu op het eiland Oahu is tot nu toe grotendeels gespaard gebleven.