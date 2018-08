Ooit noemden Ieren hun kinderen naar de paus, nu haken veel katholieken af

Ondanks alle problemen en schandalen denkt de jonge priester wel dat er altijd een plek zal zijn voor de kerk in de Ierse maatschappij. "De kerk is 2000 jaar oud. We hebben meer moeilijke tijden gekend. Toch zijn we er nog steeds."

Maar bij de eens zo katholieke familie Murray in Wexford, hebben ze er minder vertrouwen in. "Het is zo'n gedateerd instituut", verzucht Helen. "Ze sluiten mensen buiten. Niet iedereen is er welkom, ze respecteren niet iedereen. Alles moet anders daar."

Zoon John Paul is milder: "Ik hoop dat de kerk erin slaagt om weer opnieuw verbinding te krijgen met ons. Ik zou de kerk graag een rol in mijn leven willen geven. Maar ik wil eerst zien hoe ze al deze problemen oplossen. Want tot nu toe ben ik niet onder de indruk."