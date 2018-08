Paus in Ierland: 'Ik deel woede over weerzinwekkende misbruik priesters'

Paus Franciscus heeft zich op bezoek in Ierland nog eens krachtig uitgesproken over het misbruik van kinderen door priesters en andere functionarissen in de katholieke kerk. Op een bijeenkomst waarbij ook enkele misbruikslachtoffers aanwezig waren, noemde hij het terecht dat de Ieren boos zijn over het falen van de kerkelijke leiders om op de juiste manier te reageren op deze "weerzinwekkende misdaden".

Premier Varadkar van Ierland had Franciscus eerder opgeroepen om zijn positie en invloed te gebruiken om ervoor te zorgen dat de slachtoffers gerechtigheid en genezing vinden, in Ierland maar ook in de rest van de wereld. "We moeten ervoor zorgen dat uit woorden acties voortkomen."

Bolwerk

Het is voor het eerst sinds 1979 dat er weer een paus op bezoek is in Ierland. Destijds, in 1979, was Ierland een van de katholieke bolwerken in de wereld, waar abortus en anticonceptie verboden waren. In totaal 2,7 miljoen Ieren kwamen toen op het bezoek van Johannes Paulus II af.

Die tijden zijn veranderd. De verwachting is dat nog geen kwart van dat aantal dit keer de moeite neemt om paus Franciscus te gaan zien. Voor de afsluitende mis morgen zijn weliswaar alle 500.000 kaarten verkocht, maar een onbekend aantal van die toegangsbiljetten is gekocht door de actiegroep Say Nope To The Pope (zeg nee tegen de paus), die heeft opgeroepen om kaartjes te kopen en vervolgens de mis te boycotten.