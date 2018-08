Spotters vroeg uit de veren voor historische vliegtuigen

Spotters kunnen vandaag hun hart ophalen in Soesterberg. Daar staan twintig historische vliegtuigen uitgestald op De Luchtvaartdagen van het Nationaal Militair Museum (NMM). Al voor openingstijd konden zij naar binnen om de collectie van het museum te bewonderen en vast te leggen.

Het pronkstuk van De Luchtvaartdagen is de McDonnell Douglas F-4 Phantom II (foto hierboven). De Amerikaanse straaljager werd bekend door de massale inzet in het Vietnamconflict en de Koude Oorlog. Het vliegtuig is al een tijdje in het bezit van het NMM, maar nooit tentoongesteld.

Niet de lucht in

In eerste instantie was het de bedoeling dat de vliegtuigen ook de lucht in zouden gaan. "We wilden vliegen met oude vliegtuigen uit de periode van de Eerste Wereldoorlog", zegt conservator Alfred Staagman in het NOS Radio 1 Journaal. "Maar daarvoor zijn wij afhankelijk van toestemming van onze buren, het Utrechts Landschap. Dat is de eigenaar van Park Vliegbasis Soesterberg."

Zij gaven geen vergunning af vanwege de natuurbelangen die botsten met dit evenement. De vliegtuigen zouden de rondvliegende veldleeuweriken en de jonge valken in dat gebied te veel verstoren.