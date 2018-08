Arts in strijdgebied Oost-Congo besmet met ebola

In het oosten van Congo, niet ver van de grens met Uganda, is een arts in het ziekenhuis opgenomen met verschijnselen van het dodelijke en besmettelijke ebolavirus. Het is volgens de Wereldgezondheidsorganisatie WHO het eerste geval van besmetting in wat een zeer onveilig gebied is vanwege de strijd van rebellen. Dat maakt het werk van hulpverleners moeilijk en gevaarlijk.

"Het is een angstwekkend probleem waarvoor wij al vreesden", zei plaatsvervangend WHO-directeur Peter Salama. De besmette arts woont in Oicha in het noorden van de provincie Kivu. Bijna honderd mensen met wie hij contact heeft gehad, worden gevaccineerd.