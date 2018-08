Thomas Cook haalt Nederlanders uit hotel Egypte na mysterieuze dood Brits stel

Reisorganisatie Thomas Cook heeft 307 vakantiegangers geëvacueerd uit een hotel in de Egyptische badplaats Hurghada. Onder de toeristen zijn tien Nederlanders. De maatregel volgt nadat eerder deze week in het hotel een Brits stel is overleden onder nog onbekende omstandigheden.

In de dagen voor het overlijden van het echtpaar hadden zich meer zieke gasten dan normaal gemeld bij de dokter in het vijfsterrenhotel Steigenberger Aqua Magic. "Daardoor zijn twijfels ontstaan over de veiligheid in het hotel. We nemen het zekere voor het onzekere", zegt een woordvoerder van Thomas Cook.

De toeristen konden kiezen tussen een ander hotel in Hurghada of een vervroegde vlucht naar huis. De Nederlandse vakantiegangers zijn net als veel Belgen en Duitsers in Egypte gebleven. Sommige Britse toeristen hebben hun vakantie voortijdig afgebroken. "Voor hen kwam dit misschien toch wat dichterbij", zegt de woordvoerder.

Hotel doorgelicht

De Britse man van 69 en zijn echtgenote van 64 uit Burnley overleden dinsdag. Ze waren op vakantie met familie. Volgens de Egyptische autoriteiten had de Britse man last van hartproblemen. De doodsoorzaak wordt onderzocht.

Thomas Cook tast nog in het duister. "Het Steigenberger-hotel staat bekend om zijn goede service en hygiëne. Eind juli is de accommodatie nog gecheckt en was vrijwel alles in orde", zegt de woordvoerder.

Er is een speciaal team van de reisorganisatie naar Egypte gevlogen om het hotel te onderzoeken. Zij bekijken allerlei zaken zoals het eten, het zwemwater en de airconditioning. Dat gebeurt met medewerking van het hotel zelf.

'Geen gezondheidsproblemen'

De dochter van het Britse stel heeft tegen Britse media gezegd dat haar ouders geen gezondheidsproblemen hadden. Ze vertelt dat haar vader is overleden op zijn hotelkamer, haar moeder overleed in de ambulance op weg naar het ziekenhuis.

Steigenberger is een internationale keten met 52 hotels in Europa, Afrika en Azië.