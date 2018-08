Evacuaties vanwege bosbranden Duitsland

In het oosten van Duitsland zijn drie dorpen geƫvacueerd vanwege bosbranden. Zeker zeshonderd mensen hebben hun huis moeten verlaten.

De bosbranden woeden bij Treuenbrietzen, zo'n vijftig kilometer ten zuiden van Potsdam. De grootste vuurhaard is 1 kilometer breed en 3 kilometer lang. Een gebied ter grootte van 400 voetbalvelden is al in vlammen opgegaan.

Ontploffende munitie

Zo'n 300 brandweermensen proberen de brand te blussen. Ook worden er twee blushelikopters van het Duitse leger en de politie ingezet om te helpen het vuur onder controle te krijgen.

De bluswerkzaamheden worden bemoeilijkt doordat er veel oude munitie in de grond onder het bos ligt. Enkele granaten zijn al ontploft door de extreme hitte van het vuur.

Eerdere bosbrand

Duitsland heeft net als Nederland een hete, droge zomer gehad, waardoor de gewassen erg droog zijn.

De droogte heeft geleid tot enkele natuurbranden. Zo woedde er eind juli ook een grote bosbrand ten zuiden van Potsdam. Zo'n 60 hectare natuurgebied werd daardoor verwoest.