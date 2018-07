Grote bosbrand ten zuiden van Berlijn onder controle

Ten zuiden van Berlijn woedt een enorme bosbrand. Er staat naar schatting 50 tot 60 hectare natuurgebied bij het dorp Fichtenwalde in brand. De brandweer heeft het vuur inmiddels onder controle.

Onder meer vanwege de grote rookwolken in het gebied zijn autowegen in de buurt afgesloten. Brandweerkorpsen uit de wijde omgeving helpen bij het bestrijden van het vuur. "Alles wat we hebben, is op pad gestuurd", zei een woordvoerder van de veiligheidsregio. Er is ook een blushelikopter ingeschakeld.

De bijna 3000 inwoners van Fichtenwalde kregen aan het eind van de middag het advies zich voor te bereiden op evacuatie. Ze kregen de raad kleding, belangrijke papieren en medicijnen klaar te leggen. 's Avonds kregen ze te horen dat ze toch thuis mogen blijven.

De brandweer verwacht dat het blussen en nablussen nog tot morgenochtend zal duren.