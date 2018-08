Historicus Hermann von der Dunk (89) overleden

In zijn woonplaats Bilthoven is gisteren de historicus Hermann von der Dunk op 89-jarige leeftijd overleden. Hij was van 1967 tot tot 1990 hoogleraar eigentijdse geschiedenis en cultuurgeschiedenis aan de Universiteit Utrecht. Zijn zoons Thomas en Frans hebben zijn overlijden bevestigd tegenover de NOS.

Von der Dunk werd in 1928 geboren in Bonn. Het gezin-Von der Dunk verliet in 1937 nazi-Duitsland, omdat zijn moeder joods was en zijn vader daardoor geen werk meer kon krijgen.

Hoewel Hermann von der Dunk meer passie had voor muziek - hij zei later dat zijn hele bibliotheek verbleekte bij één Bachcantate -ging hij toch geschiedenis studeren.

Levendig

In 1966 promoveerde de in Bonn geboren Von der Dunk in Utrecht met zijn dissertatie Der Deutsche Vormärz und Belgien, 1830-1848. In 1995 werd hij geëerd met de Goethe Medaille van het Duitse Goethe Instituut.

Von der Dunk schreef verscheidene boeken, maar leverde ook veel bijdragen aan dag- en weekbladen en internationale wetenschappelijke tijdschriften. Hij publiceerde bij voorkeur persoonlijk gekleurde en leesbare stukken over complexe problemen.

Als docent wist hij generaties studenten te boeien met zijn levendige verteltrant, waarbij hij met een dynamische mimiek op zeer welsprekende wijze de details van de geschiedenis wist te verbinden met de grote lijnen.

Daarmee was hij een professor van de oude stempel. Aan het eind van zijn carrière voelde hij zich steeds minder thuis op de universiteit, die volgens hem veel te bureaucratisch was geworden. Daarom besloot hij in 1990 vervroegd te vertrekken.

P.J. Meertens

In 2006 verscheen een onderzoeksrapport over de stellingname van P.J. Meertens (van het gelijknamige wetenschappelijke instituut) in de Tweede Wereldoorlog. Von der Dunk was voorzitter van die commissie.

Zijn twee zoons Thomas en Frans kozen ook voor de wetenschap. Thomas von der Dunk is cultuurhistoricus en zijn broer Frans is ruimtejurist.