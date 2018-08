Verkoop cv-ketel stijgt, ondanks klimaatdoelstelling

Wils denkt dat het rapport onderstreept dat Nederland goed moet kijken naar de alternatieven voor aardgas. "We zijn op dit moment met alle gemeenten in ons verspreidingsgebied in gesprek. Want we moeten er echt haast mee maken." Toch denkt hij dat niet overal overhaast afscheid moet worden genomen van gasleidingen. Want ook biogas of waterstof zou als alternatief in het gasnetwerk vervoerd kunnen worden.

Demmers van Natuur en Milieu plaatst hier kanttekeningen bij. "Biogas is maar zeer beperkt beschikbaar en groene waterstof is er pas op de lange termijn voldoende. Waterstof gaat zeker een rol spelen in de energievoorziening, maar lijkt minder geschikt voor de verwarming van huizen. Wij denken dat warmtenetten en warmtepompen het zeker zullen winnen van waterstof."