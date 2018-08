De Calderonegletsjer is bijna helemaal gesmolten. Hoe erg is dat?

Dat kan lokaal grote problemen veroorzaken, zegt Van den Broeke. "Gletsjers slaan veel water op. Het is een belangrijke en betrouwbare bron van schoon en zoet drinkwater." Oerlemans: "De hoeveelheid smeltwater is door de warmte nu tijdelijk groter, maar als de gletsjer eenmaal weg is, levert hij dus geen drinkwater meer."

Voor het opwekken van energie is het vele smeltwater op dit moment juist gunstig. "Landen hebben vaak energiesystemen die gebouwd zijn op smeltwater van gletsjers. In Zwitserland liggen hele stuwmeren met smeltwater. Dat levert energie op," zegt klimaatonderzoeker en NOS-weerman Peter Kuipers Munneke. Maar ook hier geldt: als de gletsjer eenmaal weg is, lopen die stuwmeren leeg en is er helemaal geen energie meer.