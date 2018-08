ProRail: grote treinstoring veroorzaakt door winkeldief en softwarefout

Eerder grote storing

In 2015 was er ook een grote ict-storing bij ProRail. Toen strandden reizigers doordat een back-upsysteem niet werkte na een stroomstoring. Er werden "te veel data heen en weer geschoven", iets waar het systeem niet op bleek berekend. Destijds ging het om een probleem op de verkeersleidingspost in Utrecht.

Volgens ict-directeur Bothof zijn ook veel storingen voorkomen in de afgelopen tien jaar. "Tien jaar geleden hadden we jaarlijks vijf van dit soort storingen", aldus Bothof. "Doordat we nu alles dubbel hebben uitgevoerd, hebben storingen nu meestal minder gevolgen. Maar als het dan toch echt fout gaat, is dat natuurlijk ontzettend balen." ProRail gaat de softwarefout nu oplossen, zodat hij niet nogmaals kan optreden.

De verklaring van ProRail klinkt aannemelijk, zegt Wijnand Veeneman van de TU Delft, die is gespecialiseerd in de infrastructuur openbaar vervoer. "Het spoor is een heel complex uurwerk, een fout kan veel gevolgen hebben." Dat de softwarefout onopgemerkt is gebleven, kan hij ook wel begrijpen. "Je probeert dit soort dingen wel te voorkomen, maar als een database gecorrumpeerd raakt, gaan dingen nu eenmaal niet zoals ze moeten gaan."