Politie voert cao-actie bij wedstrijd PSV, centrum Eindhoven 'gevarenzone'

Met een actie tijdens de wedstrijd PSV-BATE Borisov volgende week woensdag in Eindhoven start de politie een nieuwe reeks cao-acties. Doel is om burgers zich ervan bewust te maken dat er te weinig politie beschikbaar is om slagvaardig op te treden tegen criminelen en andere wetsovertreders.

Voorafgaand aan de wedstrijd in de voorronde van de Champions League zet de politie de toegang tot een deel van het centrum af om de toegang te beperken en te vertragen. De politie zegt daar de veiligheid niet te kunnen garanderen.

"Supporters en andere burgers worden er vriendelijk op gewezen dat ze een gevarenzone betreden", schrijft de politievakbond ACP. "Wie er toch door wil, doet dat op eigen risico."

Na Eindhoven zal in meer steden de binnenstad worden afgesloten, omdat de politie de veiligheid niet meer kan garanderen.

Onveiligheid

Een aantal burgemeesters sprak onlangs al over de onveiligheid waar de politie voor waarschuwt. Burgemeester Halsema van Amsterdam wees erop dat crimineel geld leidend is in de hoofdstad en dat de drukte door toerisme grote veiligheidsproblemen oplevert. Burgemeester Jorritsma van Eindhoven benoemde het toenemende nachtelijke geweld en de groeiende overlast door dak- en thuislozen, illegalen en drank- en drugsgebruikers in zijn stad.

Ook plaatsen die vanwege kleinere inwonersaantallen minder politiemensen hebben, spreken van criminaliteit, smokkel en verborgen criminaliteit. Ook de aanpak van autobranden heeft eronder te lijden.

De onderbezetting geldt voor de meeste politiediensten. De toezegging van 1100 extra agenten noemt de bond een druppel op een gloeiende plaat.

Onderhandelingen

De acties worden gehouden terwijl er nieuwe onderhandelingen met minister Grapperhaus op stapel staan over een nieuwe cao. De bonden willen met de acties de druk op de ketel houden.