20 jaar na dood Nicky Verstappen (11) doorbraak in onderzoek

Er is een "belangrijke doorbraak" in het onderzoek naar de dood van Nicky Verstappen. Dat melden politie en justitie, die het nieuws straks om 12.00 uur verder toelichten op een persconferentie in Maastricht.

De 11-jarige Nicky Verstappen verdween in de nacht van 9 op 10 augustus 1998 tijdens een zomerkamp op de Brunssummerheide. Een dag na zijn vermissing werd hij dood gevonden in de omgeving van het kamp. De afgelopen jaren werden verschillende verdachten aangehouden, maar allemaal wegens gebrek aan bewijs weer vrijgelaten.

In een ultieme poging van politie en jusititie om de schuldige te achterhalen, werd eerder dit jaar begonnen met een groot verwantschapsonderzoek, waarbij duizenden mannen werden opgeroepen dna af te staan. In de eerste helft van dit jaar hebben bijna 15.000 mannen dna afgestaan. "Alles wijst erop dat er sprake is van een match", zegt NOS-redacteur Thomas Kusters, die de zaak volgt.

Gebrek aan bewijs

Bij de persconferentie is misdaadjournalist Peter R. de Vries aanwezig namens de familie Verstappen. Hij is vertrouwenspersoon van de nabestaanden en besteedde in zijn televisieprogramma's veel aandacht aan de verdwijning.