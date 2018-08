MeToo-prominent Asia Argento ontkent seks met minderjarige acteur

De Italiaanse actrice Asia Argento (42), een van de aanjaagsters van de #MeToo-discussie, ontkent stellig dat ze seksueel contact heeft gehad met Jimmy Bennett, een collega-acteur. Ze ontkent niet dat Bennett 380.000 dollar heeft gekregen, maar ze zegt dat haar toenmalige vriend, de tv-kok Anthony Bourdain, dat uit eigen beweging heeft betaald.

The New York Times schreef zondag dat Bennett Argento had afgeperst vanwege seksueel misbruik in 2013. Hij was toen 17 en zij 37. Ze zou hem hebben gezoend, daarna oraal hebben bevredigd en vervolgens seks met hem hebben gehad.

Exorbitant

Volgens Argento klopt daar helemaal niets van. Bennett zou haar "onverwacht" hebben benaderd nadat ze vorig jaar naar voren was gekomen met haar beschuldiging dat filmmogol Harvey Weinstein haar had verkracht. Daarbij zou Bennett een exorbitant bedrag hebben geëist, naar verluidt 3,5 miljoen dollar. In haar verklaring schrijft ze ook dat haar verhouding met Bennett altijd louter vriendschappelijk was.

Over de betaling aan Bennett zegt Argento dat dat een initiatief was van haar toenmalige partner, de tv-kok Anthony Bourdain. Uit "compassie" met de in financiële problemen zittende Bennett had het paar besloten hem financieel te steunen, op voorwaarde dat hij Argento en Bourdain daarna met rust zou laten.

Anthony Bourdain pleegde in juni zelfmoord.

Bewijzen

The New York Times blijft erbij dat het verhaal van zondag over Argento en Bennett klopt. Volgens de krant heeft het daarvoor de bewijzen in handen. Drie bronnen zouden de echtheid van de betreffende documenten hebben bevestigd.

Bennett en Argento kennen elkaar al jaren. In 2004, Bennett was toen 7, speelde hij de zoon van Argento in de film The Heart Is Deceitful Above All Things. Argento was ook de regisseur van die film. De film gaat over de relatie tussen een drugsverslaafde prostituee en haar zoon. Aan het einde van het verhaal verkleedt de moeder haar zoon als dochter en wordt het jongetje verkracht.