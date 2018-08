India strijdt niet alleen tegen overstromingen, maar ook tegen nepnieuws

Neplegerofficier en lekkende dammen

In een van de voorbeelden van nepnieuws is een man te zien, gehuld in een legeruniform, die in een filmpje 'bekendmaakt' dat het leger de reddingswerkzaamheden in Kerala staakt. Het filmpje kwam de afgelopen week voorbij in talloze WhatsApp-groepen en werd ook op Facebook duizenden keren gedeeld.

Het leger reageerde op het bericht met een eigen tweet: de man is een "oplichter" en verspreidt "desinformatie". Verder roepen ze op om het bericht niet verder te verspreiden en is er een nummer ingesteld waarop nepnieuws kan worden gemeld, ook weer via WhatsApp.