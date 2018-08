Onderzoekers: langere periodes van extreem weer door opwarming noordpoolgebied

Door de opwarming van de Noordpool krijgen we te maken met langere periodes van hitte in de zomer. Die conclusie trekt een internationaal onderzoekersteam in het wetenschappelijk tijdschrift Nature Communications.

De circulatie van de lucht neemt namelijk af door de opwarming van de Noordpool. Hierdoor kunnen bepaalde weersomstandigheden langer aanhouden. Als dat weken duurt, kunnen extreme situaties ontstaan: hittegolven leiden tot droogte en langdurige regenval leidt tot overstromingen. Hier krijgen vooral delen van Noord-Amerika, Europa en Azië mee te maken.

De wetenschappers hebben allerlei bestaande onderzoeken naast elkaar gelegd en vergeleken om tot deze conclusie te komen. "Door de theorie, klimaatmodellen en waarnemingen van verschillende studies te combineren, kunnen we nu zeggen dat de snelle opwarming van de Noordpool ons weer beïnvloedt", zegt Dim Coumou, klimaatwetenschapper aan de VU en hoofdauteur van het onderzoek.

Coumou benadrukt wel dat het om een enorm complex systeem gaat. "De klimaatmodellen zijn niet perfect en satellietwaarnemingen hebben we alleen van de afgelopen veertig jaar." Toch laat de overzichtsstudie wel zien dat er steeds meer bewijs is dat de verstoring van de luchtcirculatie kan leiden tot extreem zomerweer.

Hete zomer

Of de hitte en droogte van deze zomer al te maken hebben met dit effect, kan Coumou nog niet met zekerheid zeggen. "Maar we kunnen wel van deze zomer leren, omdat het ons heeft laten zien wat voor een grote impact het kan hebben op onze maatschappij."

Eerder deze zomer werd al bekend dat hittegolven steeds vaker voor zullen komen. Volgens Coumou kunnen de gevolgen van minder luchtcirculatie daar nog een schepje bovenop doen.