'Deze zomer zullen we in de toekomst een koele zomer noemen'

De temperaturen zullen dus gaan oplopen. Maar dat betekent niet dat het dan altijd mooi weer zal zijn, zegt Van Oldenborgh. "Het hele zonnige weer zal niet elk jaar terugkomen. De trend is wel dat er meer zon te zien zal zijn, maar niet zoals de afgelopen drie maanden. Die waren heel bijzonder."

Het aantal hittegolven neemt wereldwijd toe. "Dat zie je deze zomer heel duidelijk. Kijk maar naar Scandinavië, Japan en hier. Een hittegolf in Noord-Europa is wel uniek: daar is de temperatuur de afgelopen honderd jaar nauwelijks toegenomen en nu krijg je opeens dit."

Toch is de hittegolf wel te verklaren: de droogte. "Als de zon schijnt en alles is nog groen, dan gaat er een heleboel energie zitten in het verdampen van het water. Maar als het water op is, stijgt de temperatuur. Dus als het droog is, is er meer kans op een hittegolf."