Verwachte chaos na invoering nieuwe munt Venezuela blijft uit

In Venezuela is het rustig gebleven na invoering van de nieuwe munt. Gisteren is de oude bolivar vervangen door de 'bolivar soberano'. President Maduro wil daarmee de torenhoge inflatie in het land aanpakken.

Er werd rekening gehouden met chaos, omdat mensen niet zouden kunnen betalen tijdens het omzetten van de betaalsystemen bij de banken. "Maar veel winkels gingen niet open en mensen bleven thuis", zegt correspondent Marc Bessems. Ook de banken waren dicht.

De afgelopen tijd zijn de prijzen enorm gestegen in Venezuela. Er kon bijna nergens meer met contant geld worden betaald; kassa's konden alle nullen niet meer aan.

Verhogen

Het is maar de vraag of de problemen snel voorbij zijn nu de nieuwe bolivar is ingevoerd, zegt Bessems. De oorzaken van de inflatie moeten worden aangepakt, anders is die over een paar maanden weer torenhoog. "President Maduro wil dat het minimumloon met ruim drieduizend procent omhoog gaat, maar bedrijven kunnen dat niet betalen en dus zullen zij hun prijzen enorm verhogen."

Als dat scenario werkelijkheid wordt, kan het alsnog chaotisch worden in Venezuela. De oppositiepartijen hebben voor vandaag een nationale staking aangekondigd uit protest tegen het beleid van de regering-Maduro.