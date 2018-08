'Geldnood rechtspraak nog groter dan gevreesd'

De financiële problemen van de rechtspraak zijn veel groter dan verwacht. In de rijksbegroting was voor dit jaar rekening gehouden met een tekort van 28 miljoen euro. Maar door extra tegenvallers is het gat 40 miljoen euro, schrijft NRC.

De krant heeft een intern bericht in handen waarin de Raad voor de Rechtspraak medewerkers informeert over de problemen. Daarin staat ook dat de Raad extern laat onderzoeken hoe de rechtspraak financieel verder moet.

De rechtspraak kreeg de afgelopen jaren te maken met bezuinigingen. De begroting liep terug van 1 miljard naar 900 miljoen euro.

'Alles gedaan'

"We denken dat we al alles gedaan hebben wat we konden om te bezuinigen", zegt een woordvoerder van de Raad voor de Rechtspraak tegen NRC. Om geld te besparen zijn onder meer rechtbanken gesloten of samengevoegd. "Uit het externe onderzoek moet nu blijken of er toch nog nieuwe mogelijkheden zijn."

Vorig jaar vulde minister Dekker voor Rechtsbescherming het tekort van 27 miljoen euro nog aan. Dit jaar zou hij dat niet nogmaals willen doen en de Raad voor de Rechtspraak heeft onvoldoende eigen vermogen om het tekort aan te vullen.

Digitaliseringsproject

Het tekort valt dit jaar onder meer hoger uit door de problemen met het digitaliseringsproject KEI. De kosten waren begroot op 7 miljoen euro, maar zijn inmiddels opgelopen tot over de 200 miljoen euro. In april legde minister Dekker het project vanwege de problemen stil.

Een andere financiële tegenvaller is het teruglopende aantal rechtszaken, waardoor de rechtspraak minder verdient. Volgens de Raad voor de Rechtspraak zijn er minder processen door de opkomst van mediation. Ook zouden door de betere economie meer mensen hun financiële verplichtingen nakomen.