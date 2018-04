Digitalisering rechtspraak stilgelegd door minister Dekker

Minister Dekker legt het digitaliseringsproject bij de rechtspraak onmiddellijk stil. Hij neemt dat besluit na een verontrustend rapport over de voortgang van het project, dat tot doel heeft meer papierloos te werken.

Dekker had de Raad voor de rechtspraak om een evaluatierapport gevraagd nadat hem ter ore was gekomen dat het project niet zou leiden tot betrouwbare systemen. "Van de inhoud ben ik, zo kan ik u verzekeren, zeer geschrokken", zo schrijft de minister voor Rechtsbescherming nu aan de Tweede Kamer.

Binnen de Raad voor de rechtspraak leven verschillende meningen over hoe het systeem er uit moet zien. Ook vertrouwt Dekker er niet op dat de juiste mensen op het project zijn gezet en dat het hele proces goed wordt aangestuurd.

Bemoeienis

Hij zet daarom het lopende project voorlopig stop en gaat zich beraden op een andere aanpak. Hij heeft besloten dat het ministerie van Justitie en Veiligheid zich er meer mee gaat bemoeien. "Die bemoeienis raakt op geen enkele manier aan de onafhankelijkheid van de rechtspraak", zegt Dekker.

Het gaat nu al om tientallen miljoenen misgelopen besparingen en honderden miljoenen aan kosten. Of dit geld echt verloren is, is nog niet duidelijk.